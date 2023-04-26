Президент РПЛ Алаев считает, что возвращение пива на стадионы улучшит финансовое положение клубов

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что многие поддерживают возвращение пива на стадионы.

«Вся футбольная общественность поддерживает возвращение пива на стадионы. Это однозначная позиция. Просто напомню, что в декабре 2019 года, когда рассматривался законопроект в первом чтении, РПЛ боролась за звание лучшей лиги в Европе. В том числе и по посещаемости, являлась одной из самых конкурентоспособных. Клубы участвовали в международных соревнованиях, имели возможность продавать футболистов в зарубежные клубы. Средняя посещаемость составляла 18 тысяч зрителей.

Ситуация сейчас изменилась по объективным причинам. Точно стало безопасней, но требуется время на адаптацию. Средняя посещаемость сейчас — 6,5 тысячи болельщиков. Клубы еженедельно теряют деньги. Международные партнеры покинули нас, международных соревнований нет», — заявил Алаев.

Он также рассказал, что клубы сейчас теряют деньги из-за невысокой посещаемости и отсутствия международных соревнований.

«Беспрецедентное решение ФИФА, которое позволяло легионерам уезжать — принято. Клубы, которые успели совершить сделки, до сих пор не могут получить деньги.

Однозначная позиция — необходимо возвращать пиво на стадионы. Надеюсь, еще одного чтения не придется ждать 4 года», — добавил Алаев.