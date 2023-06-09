В мексиканском «Леоне» назвали фейком информацию об интересе из России к форварду Давиле

Спортивный директор мексиканского «Леона» Родриго Фернандес отреагировал на информацию об интересе из России к нападающему Виктору Давиле.

Ранее появлялась информация, что два российских клуба проявляют интерес к 25-летнему чилийскому форварду.

«Это фейк», — цитирует Sport24 Фернандеса.

Давила выступает за «Леон» с 2021 года. В сезоне-2022/23 нападающий провел 39 матчей за мексиканскую команду во всех турнирах, отметился 13 голами и 4 результативными передачами.