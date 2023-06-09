Два российских клуба интересуются чилийским форвардом Давилой

Два клуба из России проявляют интерес к чилийскому форварду мексиканского «Леона» Виктору Давиле, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, сам футболист готов переехать в Россию. Отмечается, что сумма его трансфера может составить 5-6 миллионов евро.

Давила выступает за «Леон» с 2021 года. В сезоне-2022/23 25-летний нападающий провел 39 матчей за мексиканскую команду во всех турнирах, отметился 13 голами и 4 результативными передачами.

Ранее футболист выступал в составе «Пачуки», «Некаксы», и «Уачипато».