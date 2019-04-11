"В Макдаке поели и обратно!" Кокорин - о возвращении в здание Пресненского суда

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев иронично отреагировали на возвращение в здание Пресненского суда города Москвы. В четверг заседание по делу об избиениях людей в центре Москвы было прервано из-за сообщения о минировании.

- В Макдаке поели и обратно! - сказал Кокорин.

- Разминировали? - весело добавил Мамаев. (Дмитрий Зеленов, Илья Егоров)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live