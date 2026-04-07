В махачкалинском «Динамо» заявили о поддержке Евсеева после резонансного интервью

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о поддержке главного тренера Вадима Евсеева после его резонансного комментария о матче 23-го тура с «Балтикой» (2:2).

«Мы в любом случае будем поддерживать своего тренера. Вадим Валентинович был на эмоциях. Думаю, что такого больше не повторится. Это футбол, и это не самое страшное, что мы видим на футболе», — цитирует Газизова РИА «Новости».

В своем послематчевом флеш-интервью 50-летний Евсеев использовал 12 нецензурных слов меньше чем за минуту. Этот эпизод 9 апреля рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Газизов добавил, что подобная ситуация больше не повторится.

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