В «Динамо» заявили, что решение не продлевать контракт с Шуниным далось нелегко

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил решение московского клуба не продлевать контракт с вратарем Антоном Шуниным.

1 июля бело-голубые объявили об уходе 37-летнего голкипера в связи с истечением срока действия контракта. Шунин является воспитанником клуба и провел в нем всю карьеру.

«Что касается решения о непродлении контракта, оно далось нам нелегко. Мы его приняли по итогам сезона, по последним матчам стало ясно, что нам требуется усиление вратарской позиции. Если говорить об индивидуальных достижениях, то сейчас у нас такой период, когда командные достижения в приоритете. Решение было принято в интересах клуба», — приводит РИА Новости слова Пивоварова.

Ранее Пивоваров заявлял, что в «Динамо» предлагали Шунину провести прощальный матч, но футболист, по его словам, пока не готов завершать карьеру.

В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в FONBET Кубке России. Всего на его счету 366 игр в составе «Динамо». Вместе с московской командой он трижды становился бронзовым призером страны.