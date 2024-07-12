В «Динамо» заявили, что решение не продлевать контракт с Шуниным далось нелегко
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил решение московского клуба не продлевать контракт с вратарем Антоном Шуниным.
1 июля бело-голубые объявили об уходе 37-летнего голкипера в связи с истечением срока действия контракта. Шунин является воспитанником клуба и провел в нем всю карьеру.
«Что касается решения о непродлении контракта, оно далось нам нелегко. Мы его приняли по итогам сезона, по последним матчам стало ясно, что нам требуется усиление вратарской позиции. Если говорить об индивидуальных достижениях, то сейчас у нас такой период, когда командные достижения в приоритете. Решение было принято в интересах клуба», — приводит РИА Новости слова Пивоварова.
Ранее Пивоваров заявлял, что в «Динамо» предлагали Шунину провести прощальный матч, но футболист, по его словам, пока не готов завершать карьеру.
В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в FONBET Кубке России. Всего на его счету 366 игр в составе «Динамо». Вместе с московской командой он трижды становился бронзовым призером страны.
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14
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15
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16
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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Пари НН – Рубин
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