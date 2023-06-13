В «Локомотиве» заявили, что впервые слышат о договоренности по трансферу Солдатенкова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что не в курсе о договоренности по трансферу защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова.

«Первый раз слышу об этом», — приводит слова Ульянова Metaratings.ru.

Солдатенков заявил, что ему никто не звонил и лично он ни с кем не разговаривал.

26-летний защитник выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 он провел за самарский клуб 34 матча и сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Солдатенкова в 2,5 миллиона евро.