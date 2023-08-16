В «Локомотиве» сообщили, что не видели мотивировочную часть решения КДК РФС по Дзюбе
Директор по коммуникациям «Локомотива» Сергей Дерябкин заявил «СЭ», что в клубе хотели бы увидеть мотивировочный часть решения КДК РФС по нападающему Артему Дзюбе.
«Мы поговорили до КДК с Виталием (журналист «РБ Спорт»). Он сказал, что не считает эти слова оскорблением. То же самое он повторил на КДК. Что касается позиции клуба, мы хотели бы увидеть мотивировочную часть этого решения. После того, как прошел перерыв. Мы вернулись, нам зачитали две строчки. После этого заседание закончилось. Мотивировочную часть, то есть, почему КДК посчитал это оскорбительным, мы пока не видели», — сказал Дерябкин «СЭ».
16 августа КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста.
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1
|Краснодар
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|8-1
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2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
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3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
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4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
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5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
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6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
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7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
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8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
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9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
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10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
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11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
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12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
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13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
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14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
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15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
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16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
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Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
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Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
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Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
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Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
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Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
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Тео Бонгонда
Спартак
|3
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
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Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
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Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
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Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0