В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах с Асхабадзе

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо заявил, что клуб не ведет переговоры с Романом Асхабадзе относительно его работы в команде.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Асхабадзе является основным кандидатом на пост исполнительного директора железнодорожников.

В настоящее время Асхабадзе является гендиректором воронежского «Факела». Он также известен по работе в «Спартаке».

После 19 туров «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 28 очками.