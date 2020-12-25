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В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах с Асхабадзе

Роман Асхабадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Асхабадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо заявил, что клуб не ведет переговоры с Романом Асхабадзе относительно его работы в команде.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Асхабадзе является основным кандидатом на пост исполнительного директора железнодорожников.

В настоящее время Асхабадзе является гендиректором воронежского «Факела». Он также известен по работе в «Спартаке».

После 19 туров «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 28 очками.

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