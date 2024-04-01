В «Крыльях Советов» выразили надежду, что Бейл и Гарре сыграют в следующем туре РПЛ

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с «СЭ» высказался о состоянии здоровья полузащитника Бенхамина Гарре и защитника Гленна Бейла, пропустивших матч 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Мы очень надеемся, что Бейл и Гарре присоединятся к следующей игре», — сказал Корниленко «СЭ».

«Крылья Советов» занимают восьмую строчку после 21 тура, набрав 30 очков.

6 апреля самарцы сыграют в гостях с «Уралом».