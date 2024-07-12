В «Крыльях Советов» рассказали, будут ли продлевать контракт с 36-летним Фроловым
Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев ответил на вопрос о возможном продлении контракта с вратарем команды Евгением Фроловым.
«Контракт Фролова? Скорее, будет продлен, чем нет. У «Крыльев» есть укомплектованность вратарской позиции. Но мы понимаем важность нахождения Фролова в команде. Скорее всего, в случае продления контракта, Женя будет выступать за «КС-2», — цитирует Андреева Sport24.
Фролов выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В прошлом сезоне 36-летний голкипер провел 2 матча за самарцев. Его соглашение с командой рассчитано до июня 2025-го.
Источник: Sport24
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