Капитан «Ростова» Глебов: «Надо ставить максимальные задачи. Место в тройке»

Полузащитник и капитан «Ростова» Даниил Глебов оценил перспективы команды в новом сезоне.

— Уехал Али Соу, и в команде нет иностранцев. Как вам такая ситуация?

ормально. Ребята молодые хорошо себя показывают. Не вижу разницы, когда была команда с иностранцами и той, что есть сейчас.

— На что способен нынешний «Ростов»?

— Давайте мы сыграем игр 10 на таком уровне и потом будем о чем-то говорить. Пока сыграли только одну игру и нужно добавлять — в самой игре, в реализации моментов, в обороне.

— Много молодых ребят, у «Ростова» одна из самых молодых команд в лиге. Как вам такая ситуация?

— Нормально. Есть много и опытных ребят, которые так же помогают, поддерживают советами. Атмосфера суперская. Чувствуется кулак.

— Каким местом по итогам сезона будете удовлетворены?

— Надо ставить максимальные задачи. Место в тройке, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».