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Капитан «Ростова» Глебов: «Надо ставить максимальные задачи. Место в тройке»

Капитан «Ростова» Глебов назвал целью команды на сезон РПЛ попадание в тройку
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник и капитан «Ростова» Даниил Глебов оценил перспективы команды в новом сезоне.

— Уехал Али Соу, и в команде нет иностранцев. Как вам такая ситуация?

ормально. Ребята молодые хорошо себя показывают. Не вижу разницы, когда была команда с иностранцами и той, что есть сейчас.

— На что способен нынешний «Ростов»?

— Давайте мы сыграем игр 10 на таком уровне и потом будем о чем-то говорить. Пока сыграли только одну игру и нужно добавлять — в самой игре, в реализации моментов, в обороне.

— Много молодых ребят, у «Ростова» одна из самых молодых команд в лиге. Как вам такая ситуация?

— Нормально. Есть много и опытных ребят, которые так же помогают, поддерживают советами. Атмосфера суперская. Чувствуется кулак.

— Каким местом по итогам сезона будете удовлетворены?

— Надо ставить максимальные задачи. Место в тройке, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danil-glebov-budu-udovletvoren-mestom-v-trojke-po-itogam-sezona/
ФК Ростов
Данил Глебов
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