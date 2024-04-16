В «Крыльях Советов» назвали сроки восстановления Бейла

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в комментарии для «СЭ» назвал примерные сроки возвращения защитника Гленна Бейла на поле после травмы.

«Думаем, что в максимально быстрые сроки Бейл вернется к игре за клуб. Надеемся, что если не к матчу с «Балтикой», то к «Факелу» уже присоединится», — сказал Корниленко «СЭ».

«Крылья Советов» (36 очков) поднялись на шестое место в РПЛ, обойдя «Спартак» (35) и «Ростов» (34).

В текущем сезоне 28-летний Бейл провел 23 матча за самарскую команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 4 результативными передачами.