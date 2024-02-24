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Сегодня, 12:05

В «Крыльях» рассказали о переходе Ороско

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход аргентинского полузащитника Франко Ороско.

22 февраля самарцы арендовали 22-летнего футболиста у «Лануса» до конца сезона. В соглашении предусмотрена возможность выкупа.

«Следили за ним давно, долго вели переговоры. Довольны тем, что в последний день трансферного окна удалось заключить эту сделку. Франко может сыграть на любой позиции в линии атаки, что добавит нам вариативности. В период аренды у нас будет больше возможностей познакомиться с его качествами, поэтому мы считаем, что Орозко — подходящий по стилю нам игрок», — цитирует Корниленко Metaratings.

Ороско является воспитанником «Лануса». Он провел за команду 95 матчей, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: Metaratings
Сергей Корниленко
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Франко Ороско
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