В «Крыльях» рассказали о переходе Ороско

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход аргентинского полузащитника Франко Ороско.

22 февраля самарцы арендовали 22-летнего футболиста у «Лануса» до конца сезона. В соглашении предусмотрена возможность выкупа.

«Следили за ним давно, долго вели переговоры. Довольны тем, что в последний день трансферного окна удалось заключить эту сделку. Франко может сыграть на любой позиции в линии атаки, что добавит нам вариативности. В период аренды у нас будет больше возможностей познакомиться с его качествами, поэтому мы считаем, что Орозко — подходящий по стилю нам игрок», — цитирует Корниленко Metaratings.

Ороско является воспитанником «Лануса». Он провел за команду 95 матчей, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.