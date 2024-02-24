Дубль Сулейманова принес «Локомотиву» крупную победу над «Ашхабадом»

«Локомотив» в товарищеском матче обыграл туркменский «Ашхабад» — 3:0.

Игра проходила в ОАЭ.

Дубль за железнодорожников оформил Тимур Сулейманов. Еще один мяч забил Рифат Жемалетдинов.

Это первый товарищеский матч «Локомотива» 24 февраля. Позже красно-зеленые сыграют с «Ростовом». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Товарищеский матч

«Локомотив» — «Ашхабад» — 3:0 (3:0)

Голы: Сулейманов (1:0). Сулейманов (2:0). Жемалетдинов (3:0)