Дубль Сулейманова принес «Локомотиву» крупную победу над «Ашхабадом»
«Локомотив» в товарищеском матче обыграл туркменский «Ашхабад» — 3:0.
Игра проходила в ОАЭ.
Дубль за железнодорожников оформил Тимур Сулейманов. Еще один мяч забил Рифат Жемалетдинов.
Это первый товарищеский матч «Локомотива» 24 февраля. Позже красно-зеленые сыграют с «Ростовом». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.
Товарищеский матч
«Локомотив» — «Ашхабад» — 3:0 (3:0)
Голы: Сулейманов (1:0). Сулейманов (2:0). Жемалетдинов (3:0)
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|
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|18
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|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
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|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
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|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
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|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
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|7
|7
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|
9
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|7
|3
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|3
|6
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|19-28
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|18
|3
|4
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|12-24
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|3
|2
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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