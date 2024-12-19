Источник: бразильские клубы заинтересованы в переходе Клаудиньо

Бразильские клубы проявляют интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо, сообщает Metaratings.

По информации источника, контактов между бразильскими клубами и «Зенитом» пока не было. Не исключено, что они могут сделать предложение уже в летнее трансферное окно.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне 27-летний бразилец провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 17 миллионов евро. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.