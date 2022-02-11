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Сегодня, 18:03

В комитете по этике РФС отреагировали на обращение Газизова в РПЛ с требованием наказать Федуна

Мария Куцубеева
Корреспондент

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили в разговоре «СЭ» отреагировал на обращение генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова в РПЛ с требованием наказать владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«На данном моменте Хачатурянц может обратиться к Дюкову с просьбой, если есть нарушение по этике в поведении Федуна, направить письмо с просьбой разобрать ситуацию в комитете по этике. Этот материал пойдет к Алаеву, а он направит его нам. Мне сегодня звонили и говорили, что в скором времени появится материал, который надо будет разобрать. У человеческого поведения есть различия. Есть градации, которые определяют, к какой стадии принадлежит высказывание того или иного человека. Любое слово, имеющее какой-то оскорбительный акцент, имеет свою цену. Это квалифицируется нарушением этики или нарушением человеческого достоинства. Все имеет свои последствия, которые выражаются в спортивных санкциях. Все будет выноситься на заседании комитета. Если мы делаем определенные выводы, то Федун или любой, кто бы то ни был, имеет право подать в апелляционный комитет на обжалование. Это очень серьезная процедура. Просто так никто никого не обидит», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. Ранее в январе он подал кассационную жалобу на постановление нижестоящего суда, который признал незаконными порядок и условия увольнения его из клуба, в частности, условие о выплате более 399 миллионов рублей выходного пособия.

28 января стало известно, что заседание суда по иску Газизова к «Спартаку» перенесено на 4 марта.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Анзор Кавазашвили
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
Леонид Федун
Шамиль Газизов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

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Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

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 10 1 2
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