В комитете по этике РФС отреагировали на обращение Газизова в РПЛ с требованием наказать Федуна

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили в разговоре «СЭ» отреагировал на обращение генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова в РПЛ с требованием наказать владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«На данном моменте Хачатурянц может обратиться к Дюкову с просьбой, если есть нарушение по этике в поведении Федуна, направить письмо с просьбой разобрать ситуацию в комитете по этике. Этот материал пойдет к Алаеву, а он направит его нам. Мне сегодня звонили и говорили, что в скором времени появится материал, который надо будет разобрать. У человеческого поведения есть различия. Есть градации, которые определяют, к какой стадии принадлежит высказывание того или иного человека. Любое слово, имеющее какой-то оскорбительный акцент, имеет свою цену. Это квалифицируется нарушением этики или нарушением человеческого достоинства. Все имеет свои последствия, которые выражаются в спортивных санкциях. Все будет выноситься на заседании комитета. Если мы делаем определенные выводы, то Федун или любой, кто бы то ни был, имеет право подать в апелляционный комитет на обжалование. Это очень серьезная процедура. Просто так никто никого не обидит», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. Ранее в январе он подал кассационную жалобу на постановление нижестоящего суда, который признал незаконными порядок и условия увольнения его из клуба, в частности, условие о выплате более 399 миллионов рублей выходного пособия.

28 января стало известно, что заседание суда по иску Газизова к «Спартаку» перенесено на 4 марта.