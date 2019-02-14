В камере Мамаева сидят по обвинению в экономических преступлениях и обороту наркотиков

Член ОНК Иван Мельников рассказал, кто соседствует в камере с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

– В камере с Мамаевым 11 человек. Там сидят лица, обвиняемые в экономичечких преступлениях, а также в обороте наркотиков, – сказал Мельников.

Напомним, что сегодня в СИЗО-2 "Бутырка" состоялся футбольный матч, который завершился победой "Желтых" над "Зелеными" со счетом 8:7. Павел отыграл по тайму за каждую из команд, за "Желтых" забил три мяча, в составе "Зеленых" – четыре. (Александр Рогулев)