В Италии назвали сумму, которую ЦСКА заплатит за Гайча
9 июля 2020, 16:17
Появилась информация о том, сколько заплатит ЦСКА за нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
#Gaich verso il #CskaMosca: intesa di massima per 9 milioni di euro— Daniele Longo (@86_longo) July 9, 2020
Как сообщает в своем Twitter итальянский журналист Даниеле Лонго, сумма трансфера составит 9 миллионов евро. Указано, что стороны достигли договоренности. При этом Tuttomercatoweb также сообщает, что аргентинский клуб принял предложение московских армейцев.
В текущем сезоне на счету 21-летнего Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.
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