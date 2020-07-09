В Италии назвали сумму, которую ЦСКА заплатит за Гайча

Появилась информация о том, сколько заплатит ЦСКА за нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.

#Gaich verso il #CskaMosca: intesa di massima per 9 milioni di euro — Daniele Longo (@86_longo) July 9, 2020

Как сообщает в своем Twitter итальянский журналист Даниеле Лонго, сумма трансфера составит 9 миллионов евро. Указано, что стороны достигли договоренности. При этом Tuttomercatoweb также сообщает, что аргентинский клуб принял предложение московских армейцев.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.