Источник: защитник «Галатасарая» Куэста переходит в «Спартак» за 8,5 миллиона евро

«Спартак» договорился о трансфере защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты, сообщает HTSpor.

По данным источника, красно-белые заплатят за 26-летнего колумбийца 8,5 миллиона евро с учетом бонусов. Сделка полностью завершена.

Контракт Куэсты с «Галатасараем» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Куэста перешел в стамбульский клуб в феврале из «Генка». Он провел за «Галатасарай» 9 матчей.