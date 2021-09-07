В «Спартаке» прокомментировали решение отдать Мирзова в аренду «Химкам»

«Спартак» принял решение отдать в аренду полузащитника Резиуана Мирзова в «Химки», чтобы игрок мог получить постоянную игровую практику.

«Тренерский штаб не мог гарантировать Мирзову постоянную игровую практику. В этих условиях клуб решил, что на данный момент лучше найти для Резиуана другой вариант продолжения карьеры. Условия разглашать не могу, скажу лишь, что зарплатная ведомость «Спартака» будет облегчена», — заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

Мирзов уже выступал в «Химках» в аренде в сезоне-2020/21, в 19 матчах он забил 6 мячей.