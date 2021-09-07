В «Спартаке» прокомментировали решение отдать Мирзова в аренду «Химкам»
22:40
«Спартак» принял решение отдать в аренду полузащитника Резиуана Мирзова в «Химки», чтобы игрок мог получить постоянную игровую практику.
«Тренерский штаб не мог гарантировать Мирзову постоянную игровую практику. В этих условиях клуб решил, что на данный момент лучше найти для Резиуана другой вариант продолжения карьеры. Условия разглашать не могу, скажу лишь, что зарплатная ведомость «Спартака» будет облегчена», — заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.
Мирзов уже выступал в «Химках» в аренде в сезоне-2020/21, в 19 матчах он забил 6 мячей.
Читайте также
6
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю