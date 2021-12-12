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В «Химках» отреагировали на информацию об интересе к Мамаеву

14:32
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию «РБ Спорт» об интересе к полузащитнику Павлу Мамаеву.

«До начала окна пока не интересовались никем. Проведем последний тур, после него уже начнем смотреть. Пока ничего такого не было. Будем смотреть по позициям, особенно нападающий нас интересует. Что касается травм, то у нас в прошлом матче выпали Адеми, Филин. Будем сегодня смотреть на их готовность. Наши медики определят, кто сможет сыграть с «Ахматом», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее стало известно, что «Ростов» не планирует зимой продлевать контракт с Мамаевым. В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел шесть матчей в Тинькофф РПЛ и не отметился результативными действиями.

Сегодня, 12 декабря, в 16:30 «Химки» проведут выездной матч 18 тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Зенит 1
1-й тайм

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Сергей Федоров все материалы автора

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