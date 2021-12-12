В «Химках» отреагировали на информацию об интересе к Мамаеву

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию «РБ Спорт» об интересе к полузащитнику Павлу Мамаеву.

«До начала окна пока не интересовались никем. Проведем последний тур, после него уже начнем смотреть. Пока ничего такого не было. Будем смотреть по позициям, особенно нападающий нас интересует. Что касается травм, то у нас в прошлом матче выпали Адеми, Филин. Будем сегодня смотреть на их готовность. Наши медики определят, кто сможет сыграть с «Ахматом», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее стало известно, что «Ростов» не планирует зимой продлевать контракт с Мамаевым. В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел шесть матчей в Тинькофф РПЛ и не отметился результативными действиями.

Сегодня, 12 декабря, в 16:30 «Химки» проведут выездной матч 18 тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата»