В «Химках» отреагировали информацию о возможном уходе всего менеджмента клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный инвестор команды Туфан Садыгов решил отправить в отставку весь менеджмент клуба.

«Мне об этом ничего не известно. Будет совет учредителей, он примет решение относительно руководителей. В теории допускаю, что много кто после него покинет свои должности. Но это будет решение совета учредителей», — сказал Терюшков «СЭ».

После 8 туров РПЛ подмосковный клуб набрал 7 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Химки» 10 сентября примут на своем поле «Крылья Советов».