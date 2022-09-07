«Крылья Советов» подписали 3-летний контракт с Рахмановичем

«Крылья Советов» объявили о подписании 3-летнего контракта с полузащитником «Коньяспора» Амаром Рахмановичем.

28-летний босниец будет выступать под 20-м номером. Контракт Рахмановича с турецкой командой был рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне турецкой суперлиги он провел 5 матчей. Также хавбек успел сыграть в трех матчах квалификации Лиги Европы и забить 1 гол.