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7 сентября, 16:36

«Крылья Советов» подписали 3-летний контракт с Рахмановичем

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Крылья Советов» объявили о подписании 3-летнего контракта с полузащитником «Коньяспора» Амаром Рахмановичем.

28-летний босниец будет выступать под 20-м номером. Контракт Рахмановича с турецкой командой был рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне турецкой суперлиги он провел 5 матчей. Также хавбек успел сыграть в трех матчах квалификации Лиги Европы и забить 1 гол.

ФК Коньяспор
ФК Крылья Советов (Самара)
3
2
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2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Сочи – Динамо
 - : -
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Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
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 - : -
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Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

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ЦСКА

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Александр Соболев

Спартак

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Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 7 1 2
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Торпедо М

 2 1 1
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Локомотив

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