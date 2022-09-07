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7 сентября, 16:28

Стало известно, под каким номером капитан сборной Израиля будет выступать за «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Эли Даса.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», правый защитник Эли Даса будет выступать за «Динамо» под номером «2».

О подписании двухлетнего контракта с 29-летним капитаном сборной Израиля, минувший сезон проведшим в «Витессе», должно быть объявлено в скором времени.

5 сентября сообщалось, что Даса подпишет соглашение по схеме «2+1», третий год контракта будет активирован по совокупности сыгранных ранее матчей. Зарплата футболиста составит 1,5 миллиона евро.

Последние три сезона Даса провел в «Витессе». В минувшем сезоне на его счету 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года защитник стал свободным агентом.

Эли Даса
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2
1
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 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
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Локомотив

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