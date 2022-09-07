Стало известно, под каким номером капитан сборной Израиля будет выступать за «Динамо»

Как стало известно «СЭ», правый защитник Эли Даса будет выступать за «Динамо» под номером «2».

О подписании двухлетнего контракта с 29-летним капитаном сборной Израиля, минувший сезон проведшим в «Витессе», должно быть объявлено в скором времени.

5 сентября сообщалось, что Даса подпишет соглашение по схеме «2+1», третий год контракта будет активирован по совокупности сыгранных ранее матчей. Зарплата футболиста составит 1,5 миллиона евро.

Последние три сезона Даса провел в «Витессе». В минувшем сезоне на его счету 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года защитник стал свободным агентом.