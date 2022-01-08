В Италии сообщили от интересе «Химок» к Кокорину
«Химки» проявляют интерес к российскому нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину, информирует Corriere dello Sport.
Как отмечается, никаких конкретных условий предложено не было, а лишь обозначен интерес. При этом «Химки» являются единственным клубом, который проявил интерес к 30-летнему нападающему.
«Фиорентина» хочет продать Кокорина в зимнее трансферное окно, однако сделать это будет проблематично. У нападающего очень большая зарплата — около 2 миллионов евро в год.
Напомним, Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.
Кокорин в текущем сезоне провел пять матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. В недавнем двустороннем матче он сделала дубль и отдал голевой пас.
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Дополнительная информация:
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-mercato/fiorentina/2022/01/07-88623359/calciomercato_fiorentina_ora_le_uscite_amrabat_e_benassi
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