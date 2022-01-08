В Италии сообщили от интересе «Химок» к Кокорину

«Химки» проявляют интерес к российскому нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину, информирует Corriere dello Sport.

Как отмечается, никаких конкретных условий предложено не было, а лишь обозначен интерес. При этом «Химки» являются единственным клубом, который проявил интерес к 30-летнему нападающему.

«Фиорентина» хочет продать Кокорина в зимнее трансферное окно, однако сделать это будет проблематично. У нападающего очень большая зарплата — около 2 миллионов евро в год.

Напомним, Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

Кокорин в текущем сезоне провел пять матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. В недавнем двустороннем матче он сделала дубль и отдал голевой пас.