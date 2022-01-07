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Кокорин сделал дубль и отдал результативный пас в двустороннем матче «Фиорентины»

01:16
Александр Кокорин. Фото footballnews24.
Александр Кокорин. Фото footballnews24.
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Вместо перенесенного матча чемпионата Италии против «Удинезе» «Фиоорентина» провела двустороннюю игру. В ней поучаствовал российский форвард Александр Кокорин.

Россиянин в это матче забил два мяча и сделал результативный пас на Хосе Кальехона. Игра закончилась вничью — 3:3, сообщает Fiorentina.it.

Матч «Фиорентина» — «Удинезе» был перенесен. Команда гостей не смогла прибыть на игру из-за коронавируса.

30-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел пять матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.

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Евгений Петров все материалы автора

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