В Госдуме РФ поддержали идею выдачи российского гражданства для бразильского защитника «Зенита» Сантоса

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной выдаче российского гражданства для бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Получение российского паспорта еще не гарантирует места в национальной команде. Думаю, что не просто так он получает паспорт. В первую очередь здесь условия «Зенита», но и потенциальное участие в играх за сборную. Есть еще много факторов из-за которых он принял решение получить российское гражданство. Я отношусь к такому абсолютно нормально, считаю, что смена паспортов и выступление за другие страны — нормальная история. Причин на то может быть много: финансы, семья, условия, налоги. Такое происходит не только в футболе. У нас есть примеры Виктора Ана, Татьяны Волосожар, Вика Уайлда. Это совершенно нормальный процесс. Такое надо поддерживать и не относиться к этому с каким-то недоверием», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев рассказал о важности знания русского языка при получении гражданства РФ.

«Другой вопрос — знание русского языка. Его нужно знать обязательно. Играл у нас Марио Фернандес, он язык так и не выучил. Поэтому даже великие спортсмены не должны быть исключением. Когда ты получаешь российское гражданство, то хотя бы основы языка ты должен знать. Не надо создавать специальные условия для спортсменов, артистов или ученых. Хочешь гражданство — обучись русскому языку», — добавил Свищев.

Сантос играет за «Зенит» с 2019 года. За это время он сыграл в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 33 результативными передачами.

Александр Абустин