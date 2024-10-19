Колосков считает, что Сантос получит паспорт РФ в интересах «Зенита», а не сборной России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной выдаче российского гражданства бразильскому защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.

О вероятном получении гражданства сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«Мы начнем играть в официальных соревнованиях не раньше, чем через 3 года. Ему будет уже 33 года и надо подумать, пригодится он тогда сборной России или нет. Для товарищеских матчей нам вряд ли нужен еще один бразилец. Я не к тому, что он не нужен, просто это делается скорее всего для «Зенита». Почему бразильцы получают русский паспорт? Сложно сказать, вроде материальной выгоды никакой нет. Будут у него избирательные права, но не думаю, что он в этом заинтересован. От возможного до реального очень длинный путь. Если он получит паспорт РФ, то это будет сделано в интересах «Зенита», а не сборной России», — сказал Колосков «СЭ».

Сантос играет за «Зенит» с 2019 года. За это время он сыграл в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 33 результативными передачами.

Александр Абустин