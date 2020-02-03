В Госдуме поддержали кандидатуру Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подтвердил выдвижение депутата-справоросса Валерия Газзаева на пост председателя комитета Госдумы по делам национальностей.

— Да, решение принято. Совет Думы поддержал (кандидатуру Газзаева), — цитирует ТАСС Миронова. По его словам, вопрос об утверждении Газзаева руководителем комитета будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 4 февраля.

Газзаев — бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу, в настоящее время занимает должность зампредседателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.