В Госдуме отреагировали на информацию о вымогательстве у Дзюбы 5 миллионов долларов за интимное видео

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию «Фонтанки» о том, что у Артема Дзюбы требовали 5 миллионов долларов, чтобы скандальное видео не появилось в интернете.

— Если был факт вымогательства, то это противозаконное деяние — уголовно наказуемое дело, — сказал «СЭ» Свищёв. — Совершенно не важно, кто подвергся шантажу и вымогательству — Дзюба или не Дзюба. Правильно ли Артем сделал, что не стал платить деньги вымогателям? Как вы сами думаете? Ребят, у нас больше нечего обсудить?

— Давайте обсудим сборную. Она вчера не смогла выиграть у Молдавии...

— Не смогли, да. А Дзюба играл?

— Нет.

— Видите, если бы он играл, могли бы и выиграть. Любой скандал, к сожалению, ни на кого не действует положительно. Отстранили одного из лучших игроков сборной. Вот, чем это заканчивается. Это удар не только по имиджу спортсмена, но и по всей команде. Надо следить за своим личным пространством, но и не забывать об интересах команды. А комментировать заплатил Дзюба или не заплатил — не ко мне. Считаю, что любой шантаж и вымогательство наказываются уголовной статьей с приличным сроком. Если правоохранительные органы действительно узнали о нарушении, то они быстро наведут порядок и накажут виновных.

Я не большой специалист, но считаю, что Дзюбу не надо было отстранять от сборной, он должен был играть. Не знаю, может быть, там еще что-то произошло. Теперь можно как угодно расценивать причины неудачи сборной в игре с Молдавией, но Дзюба в этом матче не играл. Вот и все. (Севастиан Терлецкий)