В Госдуме назвали глупыми высказывания заместителя МИД Польши в адрес Рыбуса

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на критику заместителя МИД Польши Марчина Пшидача в адрес Мацея Рыбуса за решение играть в «Спартаке».

«Мы уже привыкли к разному пошибу глупых и пропагандистских высказываний украинских чиновников. В этом случае угрожают своему же спортсмену, вместо того, чтобы радоваться, что он нашел хорошую работу с заработком, чего не могут обеспечить польские клубы. Радуйтесь за него, восхищайтесь и поддерживайте! А они начали его пугать. Совершенно глупые высказывания. У них в Польше не очень дела со спортом, вот они и начинают зубоскалить. К сожалению, мы привыкли слышать такие вещи от польских чиновников», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее заместитель МИД Польши Марчин Пшидач раскритиковал защитника Мацея Рыбуса за решение заключить контракт со «Спартаком».

«Спартак» объявил о подписании контракта с 32-летним Рыбусом на два года 11 июня.