Заместитель МИД Польши раскритиковал Рыбуса за переход в «Спартак»

Заместитель МИД Польши Марчин Пшидач резко раскритиковал защитника Мацея Рыбуса за решение заключить контракт со «Спартаком».

«Нет ничего более позорного, чем прикрываться «интересами семьи» ради больших денег. Надеюсь, его больше не вызовут в сборную Польши. Играть в футболке с орлом на груди — честь, и делать это могут лишь те, кто это понимает», — написал Пшидач на своей странице в Twitter.

«Спартак» в июне согласовал условия контракта с защитником Мацеем Рыбусом. Соглашение с 32-летним поляком подписано до 30 июня 2024 года.

До красно-белых в России Рыбус выступал за «Терек» и «Ахмат».

Жена Рыбуса — россиянка, сам он за годы жизни в стране отлично выучил русский язык.