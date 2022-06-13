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Сегодня, 18:32

Заместитель МИД Польши раскритиковал Рыбуса за переход в «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
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Заместитель МИД Польши Марчин Пшидач резко раскритиковал защитника Мацея Рыбуса за решение заключить контракт со «Спартаком».

«Нет ничего более позорного, чем прикрываться «интересами семьи» ради больших денег. Надеюсь, его больше не вызовут в сборную Польши. Играть в футболке с орлом на груди — честь, и делать это могут лишь те, кто это понимает», — написал Пшидач на своей странице в Twitter.

«Спартак» в июне согласовал условия контракта с защитником Мацеем Рыбусом. Соглашение с 32-летним поляком подписано до 30 июня 2024 года.

До красно-белых в России Рыбус выступал за «Терек» и «Ахмат».

Жена Рыбуса — россиянка, сам он за годы жизни в стране отлично выучил русский язык.

Мацей Рыбус
ФК Спартак (Москва)
11
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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21.05 17:00
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

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 23 1 4
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