Семак рассказал о возможной ротации состава «Зенита» на матч с «Уфой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Цели команды те же, что и обычно — выходить, играть в футбол и стараться побеждать. Мы будем играть так, как мы умеем. Возможно, в этих матчах игровую практику получат те футболисты, которые играли меньше, но в любом случае у нас одна задача — побеждать.

Посмотрим насчет значительной ротации — есть определенные проблемы, которые касаются дисквалификации игроков, повреждений, микроповреждений. Будем смотреть и анализировать состояние футболистов. У кого-то присутствуют какие-то старые болячки, которые мешали играть. Сделаем выводы. Кто-то останется в Петербурге, кто-то из тех, кто не выходил в последних матчах, напротив, будет играть. А вот кто именно это будет, мы решим после сегодняшней тренировки.

Конечно, опасен каждый соперник. У «Локомотива» была победная серия, у «Динамо» — до того, как мы с ними играли — тоже. У кого-то меняется тренер, что придает команде дополнительный эмоциональный всплеск. «Уфа» не является исключением — сейчас команда играет более агрессивно, забивает в каждом матче, создает много моментов. Нас ждет очень интересная игра, и мы готовимся так же, как и к любому другому матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Матч «Уфа» — «Зенит» пройдет 8 мая в столице Башкирии и начнется в 14:00 мск. Петербуржцы с 61 очком занимают первое место в турнирной таблице и досрочно стали чемпионами России, уфимцы с 21 очком — на 15-й строчке.