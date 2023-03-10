В «Фенербахче» опровергли слухи о возможном подписании Кузяева
Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб заинтересован в полузащитнике «Зенита» Далере Куязеве.
«Кузяев может перейти в «Фенербахче»? Нет, это неправда», — сказал Баки «СЭ».
Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. В этом сезоне он сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.
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|
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|5
|3
|33-26
|35
|
4
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|32
|
5
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|8
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|5
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|
6
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|2
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|
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|28
|
8
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|26
|
9
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|18
|8
|1
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|
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|
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|4
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|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
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|18
|1
|4
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|7
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|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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