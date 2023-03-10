В «Фенербахче» опровергли слухи о возможном подписании Кузяева

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб заинтересован в полузащитнике «Зенита» Далере Куязеве.

«Кузяев может перейти в «Фенербахче»? Нет, это неправда», — сказал Баки «СЭ».

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. В этом сезоне он сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.