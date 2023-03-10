Сычев назвал «Спартак» и ЦСКА главными конкурентами «Зенита»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев высказался о борьбе за золотые медали чемпионата России в текущем сезоне.

«Хочу верить в то, что будет интрига. Главные конкуренты «Зенита» — «Спартак» и ЦСКА. Возможно, еще и «Ростов», — приводит слова Сычева Sport24.

После 18 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. На втором месте «Спартак» (37 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков). ЦСКА — пятый (29 очков).