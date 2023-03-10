Источник: Кузяева предложили «Фенербахче» и «Галатасараю»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может перейти в «Галатасарай» или «Фенербахче», сообщает «Евро-Футбол».

По данным источника, услуги хавбека предложили турецким клубам.

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. В этом сезоне он сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.