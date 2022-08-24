Тихонов считает, что «Спартаку» необходимо усилить атакующую линию в случае ухода Николсона

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал возможный уход нападающего Шамара Николсона из московского клуба. Ранее «СЭ» сообщил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль намерен усилить атакующую линию команды.

«Если Николсон уйдет, тогда «Спартаку» нужен нападающий. Если останется, тогда нет. У «Спартака» сейчас два хороших нападающих. Плюс есть молодежь, которую можно использовать. Команда не играет в еврокубках», — цитирует «РБ Спорт» Тихонова.

Николсон перешел в «Спартак» из «Брюгге» в январе 2022 года и подписал контракт с красно-белыми до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний ямаец принял участие в 5 матчах команды в РПЛ и не отметился результативными действиями.

В январе этого года Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки на матчи отбора ЧМ-2022, чтобы лучше адаптироваться в «Спартаке».