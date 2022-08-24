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Сегодня, 21:08

Тихонов считает, что «Спартаку» необходимо усилить атакующую линию в случае ухода Николсона

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал возможный уход нападающего Шамара Николсона из московского клуба. Ранее «СЭ» сообщил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль намерен усилить атакующую линию команды.

«Если Николсон уйдет, тогда «Спартаку» нужен нападающий. Если останется, тогда нет. У «Спартака» сейчас два хороших нападающих. Плюс есть молодежь, которую можно использовать. Команда не играет в еврокубках», — цитирует «РБ Спорт» Тихонова.

Николсон перешел в «Спартак» из «Брюгге» в январе 2022 года и подписал контракт с красно-белыми до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний ямаец принял участие в 5 матчах команды в РПЛ и не отметился результативными действиями.

В январе этого года Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки на матчи отбора ЧМ-2022, чтобы лучше адаптироваться в «Спартаке».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-esli-ujdet-nikolson-abaskal-vprave-poprosit-kupit-napadayushhego/
Андрей Тихонов
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Шамар Николсон
2
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
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30 тур
26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 5
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

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ЦСКА

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И К Ж
Марк Мампасси

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Локомотив

 3 1 1
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