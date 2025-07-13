Источник: Хосонов может перейти из «Торпедо» в клуб РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Хетаг Хосонов хочет продолжить карьеру в РПЛ, сообщает Metaratings.

По информации источника, у 27-летнего хавбека есть предложение от команды высшего дивизиона. Предположительно, речь идет о «Крыльях Советов».

Хосонов выступает за «Торпедо» с января 2025 года. Он провел за команду 12 матчей и забил один гол.

Ранее «Торпедо» решением КДК РФС исключили из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26 за попытку организации договорных матчей.