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23 марта, 20:05

В «Динамо» сообщили о благотворительных мероприятиях на матче с «Ростовом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» рассказал о планах по организации благотворительных мероприятий на матче 22-го тура РПЛ против «Ростова».

— На матче ближайшего тура «Динамо» — «Ростов» будут мероприятия, связанные с помощью постарадавшим из-за теракта?

— Да, обязательно — клуб с сегодняшнего дня уже работает над этим. Будет серьезная благотворительная повестка. Обо всем расскажем в ближайшие дни. Как уже говорил, сделаем все зависящее от нас, чтобы помочь пострадавшим, — сказал Пивоваров «СЭ».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.

Павел Пивоваров. «Динамо» сделает все, что в наших силах, для помощи пострадавшим". Интервью генерального директора Павла Пивоварова
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
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