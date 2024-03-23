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23 марта, 20:20

Пивоваров высказался об отмене матча против «Крыльев»: «Проведение игр в такие тяжелые дни крайне несвоевременно»

Пивоваров высказался об отмене матча против «Крыльев Советов»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Павел Пивоваров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» объяснил отмену товарищеского матча против «Крыльев Советов». Встреча должна была пройти сегодня, 23 марта, на базе клуба в Новогорске без зрителей и журналистов.

— Почему отменили утренний матч с «Крыльями Советов»? Он ведь и так должен был пройти на вашей базе, без зрителей, без журналистов, максимально приватно? Почему решили не играть?

— Потому что в такие моменты спортивные задачи сразу отходят на третий план. Было распоряжение московских и подмосковных властей об отмене культурно-массовых и спортивных мероприятий. Позднее аналогичное распоряжение поступило от РФС касательно футбольных матчей. И самое главное, есть здравый смысл и осознание ситуации вокруг нас.

Считаем, что перенос либо отмена игр — единственно правильное решение в нынешней ситуации. Да, игра с «Крыльями» важна была для «Динамо» в плане подготовки к следующим официальным матчам. Но сейчас мы просто не вправе преследовать собственные интересы. Тренерский штаб «Динамо» сразу вошел в положение. «Крылья» — тоже.

— Тем не менее, «Зенит», к примеру, решил не отменять товарищескую встречу с «Црвеной Звездой»...

— Каждый решает сам. Игры отменили не только «Динамо» и «Крылья», но и, к примеру, «Спартак», сборная России (несмотря на то, что матч запланирован на понедельник), ФНЛ. Проведение игр в такие тяжелые дни крайне несвоевременно. Особенно, если учесть еще и соответствующее решение РФС, — сказал Пивоваров «СЭ».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.

Павел Пивоваров. «Динамо» сделает все, что в наших силах, для помощи пострадавшим". Интервью генерального директора Павла Пивоварова

ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
6
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Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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