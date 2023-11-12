Член совета директоров «Динамо» Гафин: «После матча с «Сочи» был серьезный разговор в раздевалке

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.

«Мне кажется, что у команды появляется свой стиль. Мы понимаем, где нужно добавить, видим сильные стороны. Удовлетворены работой, но понимаем, что у нас есть потенциал для большего. Был ли разговор после ничьей с «Сочи»? После этого матча был серьезный разговор в раздевалке», — сказал Гафин.

«Динамо» набрало 25 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. Такое же количество очков у «Крыльев Советов» и ЦСКА, которые идут четвертыми и пятыми соответственно.