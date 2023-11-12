Абаскаль рассказал о настрое «Спартака» на матч с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что команда должна сделать так, чтобы игроки «Ростова» бегали за мячом в 15-м туре РПЛ.

«Будет открытый матч, интересный, интенсивный. Это слово хорошо описывает предстоящую игру. Мы должны доминировать, потому что это соперник, который совершает большой объем работы, мы должны бегать больше и лучше, делать так, чтобы ходил мяч, чтобы соперник бегал за ним. Тогда у них будет минимальное количество моментов. «Ростов» — команда, которая может несколькими комбинациями доходить до штрафной, но и играть в комбинационный футбол», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

После 14 матчей «Спартак» с 21 очком располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 17 баллами занимает 11-ю позицию. Игра команд состоится на «Открытие Банк Арене». Начало — в 19.30 мск.