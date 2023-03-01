Прохин рассказал, как объяснялся перед Семаком из-за того, что проспал тренировку

Защитник «Ростова» Данила Прохин рассказал, как объяснялся перед главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком за то, что проспал тренировку перед матчем против «Спартака».

«Просыпал тренировку, конечно. Причем я вообще не понял, как это произошло. Я не играл в комп допоздна, не гулял. Лег спать до 12. Просыпаюсь, смотрю на время, а тренировка уже закончилась. Был в шоке! Беру в руки телефон — смотрю там сообщения от второго тренера. Я позвонил, Богданыч объяснил, что такое поведение ни в какие ворота не лезет. Да я и сам это понимал. Он сказал, что решит вечером, попаду ли я в заявку на матч или нет. Попал в итоге», — приводит слова Прохина Sport24.

Воспитанник «Зенита» Прохин выступал за сине-бело-голубых до 2021 года.