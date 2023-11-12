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Сегодня, 18:48

В «Динамо» ответили на вопрос об автопродлении контракта Тюкавина

Микеле Антонов
Корреспондент
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Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на новость об автопродлении контракта с нападающим бело-голубых Константином Тюкавиным.

Как сообщал «СЭ», Тюкавин достиг условия автоматического продления соглашения во время матча 15-го тура РПЛ с «Оренбургом». Футболисту нужно было провести 1200 минут на поле в течение сезона-2023/24, чтобы контракт продлился до конца июня 2025 года.

«Мы не считаем минуты для активации опции Константина. Надо это уточнить, но исключать этого мы не будем», — сказал Гафин.

21-летний Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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В «Динамо» подтвердили автопродление контракта с Тюкавиным
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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 12 1 4
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