Генеральный директор «Пари НН»: «Финансирование медиафутбольной команды в полном объеме осуществляет клуб»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о финансировании медиафутбольной команды «Почти любители».

«Мы работаем в одном периметре. Команда будет реализовывать свою стратегию внутри клуба «Пари НН». Безусловно, финансирование медиафутбольной команды в полном объеме осуществляет клуб», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее «Пари НН» объявил о создании медиафутбольной команды «Почти любители», которая войдет в систему клуба.