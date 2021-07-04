Смолов снялся в клипе певца ЮрКисса

Форвард «Локомотива» Федор Смолов принял участие в съемке клипа на песню «Бабки есть» российского певца Юрия Киселева (ЮрКисс).

В клипе 31-летний Смолов в черных очках и пиджаке отдал несколько пасов певцу. На протяжении всего видео ЮрКисс демонстрирует дорогие машины, яхты, а также сумки с деньгами, которые дарит известным людям — рэперу Джигану, DJ Smash и другим.

Юрий Киселев — сын российского музыканта и биснесмена Владимира Киселева (ранее он был барабанщиком группы «Земляне»).

В минувшем сезоне Смолов провел 28 матчей за «Локомотив», забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.