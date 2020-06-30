«В дерби будет ничья». Так считает один из самых известных спартаковцев

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов высказал «СЭ» свое мнение о матче 25-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (начало 20.30 мск).

— Для меня нет фаворитов в этой встрече. Дело в том, что команды не особо впечатляют своей игрой — вы посмотрите на результаты, — заметил Гаврилов. — Конечно, ЦСКА после поражения «Зенита» необходимо реабилитироваться, тем более, в таком матче, где всегда есть накал. Подозреваю, что будет ничья. Если команды забьют друг другу по одному мячу, то уже хорошо. (Максим Никаноров)

ЦСКА — Спартак