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«В дерби будет ничья». Так считает один из самых известных спартаковцев

30 июня 2020, 18:03
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов высказал «СЭ» свое мнение о матче 25-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (начало 20.30 мск).

— Для меня нет фаворитов в этой встрече. Дело в том, что команды не особо впечатляют своей игрой — вы посмотрите на результаты, — заметил Гаврилов. — Конечно, ЦСКА после поражения «Зенита» необходимо реабилитироваться, тем более, в таком матче, где всегда есть накал. Подозреваю, что будет ничья. Если команды забьют друг другу по одному мячу, то уже хорошо. (Максим Никаноров)

ЦСКА — Спартак

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