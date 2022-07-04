«Химки» сыграли вничью с «Велесом» в товарищеском матче
«Химки» сыграли вничью с «Велесом» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 0:0.
Товарищеские матчи. Клубы
«Химки» — «Велес» — 0:0
«Химки»: Лантратов (Митрюшкин, 46), Никитин (Чежия, 46), Тихий (Волков, 46), Набиуллин (Главчич, 46), Филин (Камышев, 46), Идову (Черный, 46), Гречихо (Кухарчук, 46), Глушаков (Концевой, 46), Гбане (Магомедов, 46), Садыгов (Корян, 46), Руденко (Галимзянов, 46).
«Велес»: Косаревский, Прищепа, Стаменкович, Макеев, Бокоев, Кабахидзе, Галоян, Кертанов, Баранов, Киселев, Саркисян.
4 июля. Химки. Стадион «Родина».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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