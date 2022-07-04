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Сегодня, 20:47

«Химки» сыграли вничью с «Велесом» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Химки» сыграли вничью с «Велесом» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Товарищеские матчи. Клубы

«Химки» — «Велес» — 0:0

«Химки»: Лантратов (Митрюшкин, 46), Никитин (Чежия, 46), Тихий (Волков, 46), Набиуллин (Главчич, 46), Филин (Камышев, 46), Идову (Черный, 46), Гречихо (Кухарчук, 46), Глушаков (Концевой, 46), Гбане (Магомедов, 46), Садыгов (Корян, 46), Руденко (Галимзянов, 46).

«Велес»: Косаревский, Прищепа, Стаменкович, Макеев, Бокоев, Кабахидзе, Галоян, Кертанов, Баранов, Киселев, Саркисян.

4 июля. Химки. Стадион «Родина».

ФК Велес
ФК Химки
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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