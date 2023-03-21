В ЦСКА ответили на вопрос, почему Вагнер Лав не сможет приехать на матч против 2DROTS
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос «СЭ», почему не удалось договориться об участии нападающего «Спорт Ресифи» Вагнера Лав в товарищеском матче между армейцами и 2DROTS.
«С Вагнером тоже легко шел разговор. Все были за. Его клуб тоже, несмотря на действующий контракт, понимал важность этого мероприятия для самого Вагнера. Но у них стоит игра ночью 23 марта. Понятно, что, исходя из своего контракта, он не может играть буквально в тот же день не за свою команду. Хотя на уровне идеи тоже все были за», — сказал Брейдо «СЭ».
Матч пройдет в 25 марта на «ВЭБ Арене». Начало — 16.00 мск.
За ЦСКА Вагнер Лав выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба нападающий три раза становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза — Суперкубок, а также один раз — Кубок УЕФА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4