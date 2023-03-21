В ЦСКА ответили на вопрос, почему Вагнер Лав не сможет приехать на матч против 2DROTS

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос «СЭ», почему не удалось договориться об участии нападающего «Спорт Ресифи» Вагнера Лав в товарищеском матче между армейцами и 2DROTS.

«С Вагнером тоже легко шел разговор. Все были за. Его клуб тоже, несмотря на действующий контракт, понимал важность этого мероприятия для самого Вагнера. Но у них стоит игра ночью 23 марта. Понятно, что, исходя из своего контракта, он не может играть буквально в тот же день не за свою команду. Хотя на уровне идеи тоже все были за», — сказал Брейдо «СЭ».

Матч пройдет в 25 марта на «ВЭБ Арене». Начало — 16.00 мск.

За ЦСКА Вагнер Лав выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба нападающий три раза становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза — Суперкубок, а также один раз — Кубок УЕФА.